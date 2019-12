Mulder is toe aan nieuw succes met RKC in Sittard: ‘Bij deze wedstrijd heb ik een heel goed gevoel’

Supporters van RKC Waalwijk bewaren zoete en zure herinneringen aan wedstrijden in Sittard. Dat geldt ook voor Hans Mulder. Twee jaar geleden beleefde hij er met RKC een dramatische decemberavond: 6-0, de grootste nederlaag ooit van de Waalwijkers tegen Fortuna. In hetzelfde stadion vierde RKC in mei 2011 het kampioenschap in de Jupiler League. Hans Mulder is de enige RKC’er die beide memorabele duels meespeelde en ook vanavond aan de aftrap staat. De 32-jarige RKC-verdediger gaat terug in de tijd, waarbij YouTube-beelden zijn geheugen opfrissen.