Na de ongelukkige eigen goal gaat het mis voor RKC in De Kuip: ‘We straffen onszelf met persoonlijke fouten’

Hij kon er niet ontzettend veel aan doen, maar RKC-middenvelder Yassin Oukili was wel kritisch over zijn optreden op het moment dat Feyenoord zondagavond de 1-0 maakte. Mats Wieffer wilde een kwartier voor rust een voorzet geven, Oukili raakte de bal dusdanig dat doelman Etienne Vaessen alleen maar toe kan kijken hoe de bal over de doellijn rolde. Onbewust gaf Oukili hiermee het startschot voor Feyenoord om het RKC-doel als een soort schiettent te gaan gebruiken.

,,We hebben onszelf eigenlijk gestraft met persoonlijke fouten. Ja, daar bedoel ik ook mijn eigen doelpunt mee” zegt de 22-jarige middenvelder schuldbewust en kritisch op zichzelf. ,,Ik kon er meer aan doen dan ik deed, vind ik zelf. Als ik eerder naar Wieffer toe ging, had hij sneller een keuze moeten maken. Ik gaf hem te veel tijd.”

Ramadanbreak

Voor de ‘ramadanbreak’ had Feyenoord er al twee goals in liggen (Igor Paixao maakte de tweede), voor rust volgde zelfs nog een derde (Quilindschy Hartman). Die pauze was ook bedoeld voor Oukili, die eveneens meedoet aan de ramadan. Het is voor hem naar eigen zeggen geen probleem om tijdens die vastenmaand te voetballen. ,,Voor mij is er eigenlijk weinig verschil. Alleen later in de wedstrijd merk je dat je iets van energie tekortkomt", legt Oukili uit.

Quote Ik weet niet of ik om die pauze gevraagd had als er bij Feyenoord geen spelers hadden meegedaan met de ramadan. Dan hadden we het waarschijn­lijk met een slimmig­heid­je gedaan Yassin Oukili

,,Het is wel fijn dat we nu tijdens de wedstrijd dat momentje krijgen om te eten”, gaat hij verder. ,,Ik was in dit geval de enige bij RKC, ik weet niet of ik om die pauze gevraagd had als er bij Feyenoord geen spelers hadden meegedaan. Dan hadden we het waarschijnlijk met een slimmigheidje gedaan, dat iemand even blijft liggen en je snel naar de kant kunt om wat te eten en te drinken. Maar het is chill dat het nu voor ons wordt geregeld.”

Na afloop nam de RKC’er nog even de tijd om te bidden, terwijl in de rest van het stadion het ‘Hand in hand kameraden’ volop klonk, hard en vrolijk gezongen door zowel spelers als supporters van de titelfavoriet. Oukili had er geen last van, hij vindt het vooral fijn dat door zijn club met hem wordt meegedacht. ,,Er wordt tijd voor gemaakt en ruimte voor gegeven”, klinkt het tevreden.

Titelfavoriet

Minder tevreden was hij uiteraard over de ruime nederlaag tegen Feyenoord, waar vanuit RKC-kant verder weinig woorden aan vuil gemaakt hoefden te worden. Het enige positieve was dat er nog een eretreffer kwam, de Spanjaard Julen Lobete tekende voor de 5-1. ,,We kwamen er met een goed gevoel naartoe, maar je weet dat je tegen het beste team van Nederland staat", aldus Oukili. ,,Dan probeer je er gewoon een wedstrijd van te maken. Als je dan met 3-0 de rust in gaat, wordt het wel heel lastig om nog om te draaien.”

Na de eerste treffer kwam het bij RKC helemaal open te liggen. Het leek of de Waalwijkers totaal niet bedacht waren op het tempo waarmee Feyenoord de tegenstander af en toe horendol speelde. ,,We hadden ons er natuurlijk wel op voorbereid dat ze goed in de omschakeling waren, maar op het veld is het toch anders", is de conclusie van Oukili. ,,Het is een mooie wedstrijd om te spelen, maar met het publiek erachter ook lastig. Snel vergeten dit duel en vanaf het begin van deze week weer de volledige focus op FC Groningen.”

Volledig scherm De eretreffer voor RKC kwam op naam van Julen Lobete. © Pro Shots / Marcel van Dorst