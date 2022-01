Na drieënhalf jaar bij RKC maakt Gaari zijn eerste competitiegoal: ‘Ik stond er zelf van te kijken’

Gaari kon zich zijn laatste goal in dienst van RKC nog wel herinneren, vorig jaar in de beker tegen Cambuur. ,,Dat is wel even geleden, ja", zegt de verdediger met een grijns. Het was tegen Fortuna geen lastige opgave, maar een intikkertje.

RKC had de wedstrijd al in de eerste helft moeten beslissen, weet ook Gaari. ,,Dan hadden we in de tweede helft makkelijker kunnen voetballen. Nu gingen zij erin geloven na de 2-1.” Daardoor kwam RKC nog in de problemen. ,,En dan moet je de bal soms gewoon wegschieten. Dat is misschien niet wat we willen, maar we zijn uiteindelijk blij dat het zo heeft uitgepakt.”