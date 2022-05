Na het grote feest kan RKC zonder stress naar Alkmaar

Een seizoensafsluiter zonder druk, daar had RKC Waalwijk vooraf voor getekend. Waar Willem II nog volop in degradatiezorgen zit, kon in Waalwijk woensdagavond al volop feestgevierd worden. Het duel met AZ morgen is er alleen nog maar eentje voor de statistieken.

Michiel Kramer met een sigaar in zijn mond en een biertje in zijn hand. Trotse vader Etienne Vaessen met zijn zoontje op zijn arm. Een uitzinnige directeur Frank van Mosselveld die iedereen uitbundig omhelst. Woensdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo (2-0) was het een drukte van jewelste in en rondom de kleedkamer van RKC, want er werd volle bak feestgevierd. En terecht, voor een ploeg als RKC met een budget waar ze bij topclubs één speler van halen, is het rechtstreeks handhaven in de eredivisie een prestatie om trots op te zijn.

Vertrouwen

Ze hadden er allemaal het hele seizoen vertrouwen in, de spelers en staf. Er kwam geen onrust toen de degradatiezone toch vrij dichtbij kwam. Trainer Joseph Oosting bleef vasthouden aan zijn doelstelling van 34 punten, raakte niet gestrest als een keer verloren werd van een directe concurrent. De nuchtere Drent kon woensdag eens écht blij zijn. Op de schouders van zijn staf vierde hij op het veld richting de harde kern met supporters dat RKC ook volgend seizoen eredivisie speelt. Dat er nu 35 punten zijn behaald met nog een wedstrijd te spelen, is knap. En vooral een grote opluchting, dat niet alles nog afhangt van die laatste speelronde.

Ook tegenstander AZ speelt tegen RKC nergens meer om, de ploeg uit Alkmaar staat op de vijfde plek en kan niet meer stijgen of afzakken op de ranglijst. Dus de meest spectaculaire wedstrijd van het seizoen zal het niet worden, maar RKC kan wel proberen het jaar op de mooist mogelijke manier af te sluiten.

Jens Odgaard had deze week graag afscheid genomen van de supporters van RKC, hij zal na de verhuurperiode niet in Waalwijk terugkeren, maar een blessure gooide roet in het eten. Of andere vertrekker Alexander Büttner (die volgend seizoen voor De Graafschap speelt) morgen tegen AZ in actie zal komen, is nog niet duidelijk. De verdediger trainde gisteren binnen en er zal met het oog op blessures geen risico worden genomen in een wedstrijd waarin alleen genoten kan worden.