Na lange worsteling komt Bel Hassani bij RKC weer langzaam boven: ‘Heb nooit iemand anders de schuld gegeven’

Het doet hem heel veel, dat hij in zijn invalbeurt eindelijk echt belangrijk is voor RKC, na een voor hem zo zware periode. De assist op Michiel Kramer, die in de 89ste minuut de winnende maakte tegen Sparta, kwam van de voet van Iliass Bel Hassani. De ontlading die erop volgde, was intens. Alle frustratie van de afgelopen tijd kwam eruit bij de Rotterdammer. Want het liep niet bij Bel Hassani, die vanwege een conditionele achterstand zelfs even uit de selectie werd gehouden door trainer Joseph Oosting.