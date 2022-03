Na Roemeens avontuur is ‘Tiki-Taka-Tahiri’ voor even terug in Waalwijk

Anas Tahiri (26) staat zaterdagavond weer op het veld in Waalwijk. Maar niet in een geel-blauw shirt van RKC dit keer. En dat is wennen. De Belg over de stad die hem ‘adopteerde’, zijn mislukte buitenlandse avontuur en zijn nieuwe kans in zijn geliefde eredivisie.