Na tien maanden scoort Stokkers weer voor RKC: ‘Vorig jaar was gewoon klote’

Aan alle kanten werd gesproken over een B-elftal. Dat doet Stokkers niet zo veel. ,,Ik snap het wel, omdat wij niet altijd spelen. Maar we wisten wat we konden, hebben vaker in deze opstelling gespeeld in oefenwedstrijden. We hebben gedaan wat we hadden verwacht. Als Willem II dan een mindere dag heeft, dan pakken we ze gewoon. Dat hebben we vandaag laten zien.”