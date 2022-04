Na volle stadions volgde een leven in de luwte voor Dennis Rommedahl: ‘Analist worden? Waarom is mijn mening interessanter dan die van een ander?’

,,Sorry, ik was even mijn vrouw naar het vliegveld brengen", excuseert Dennis Rommedahl zich dat hij niet direct zijn telefoon opnam. Onderweg terug naar zijn huis in Eindhoven vertelt de voormalig PSV- en RKC-aanvaller onder meer over zijn leven na het voetbal. De Roadrunner is inmiddels al jaren huisvader en trapt alleen nog ooit een balletje in de tuin met zijn zoons van 13 en 17. Of hij dat erg vindt? ,,Helemaal niet. Ik vind het prima om huisvader te zijn.”