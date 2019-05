NEC-trainer De Groot: ‘RKC heeft in De Goffert getoond dat het een goede ploeg is’

NEC kwam de ploeg uit Waalwijk twee keer eerder tegen in het seizoenstoetje. Destijds speelden clubs nog een kleine competitie. In het seizoen 1984/1985 won de Nijmeegse ploeg in De Goffert met 3-0 en speelde het uit gelijk: 1-1. NEC promoveerde naar de eredivisie.



Het seizoen daarop degradeerde de club weer. In 1987 slaagde NEC er niet in te promoveren via de nacompetitie, waar ook RKC aan deelnam. In Waalwijk werd met 4-1 verloren, thuis gelijk gespeeld: 1-1.



De Groot kan tegen RKC beschikken over een vrijwel fitte selectie. Alleen de langdurig geblesseerde Rsens van Eijden en Norbert Alblas ontbreken. Reserve-doelman Marco van Duin is een twijfelgeval. Frank Sturing is hersteld van een enkelblessure.



Ook middenvelder Jordy Bruijn en verdediger Mathias Bossaerts zijn inzetbaar. Bossaerts viel tegen MVV uit terwijl Bruijn uit voorzorg in de rust werd gewisseld.