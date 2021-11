Odgaard droomt van Serie A, maar wil eerst RKC in de eredivisie houden: ‘Wij zullen elke wedstrijd beter worden’

In zijn eentje in zijn Bossche appartement voelt Jens Odgaard zich prima op zijn gemak. Zijn vriendin komt hem in februari vergezellen, maar dat hij zich tot die tijd vooral alleen moet vermaken, daar zit de Deen niet mee. Dat het op sportief gebied ook vrij aardig gaat, maakt dat hij heel tevreden is over de overstap die hij deze zomer naar RKC maakte, al is het dan op huurbasis. ,,Ik wilde graag weer in Nederland voetballen, dat past bij me. En qua coronamaatregelen is het hier een beetje hetzelfde als in Denemarken. Al is daar inmiddels zo goed als alles weer open. Het belangrijkste is dat mijn familie gewoon op en neer kan reizen wanneer ze dat willen.”