‘Odgaard is een artiest, hij wordt steeds beter’

,,Hij is groeiende", zegt RKC-trainer Joseph Oosting nuchter over zijn meest productieve speler. Jens Odgaard is dit seizoen de clubtopscorer met zeven goals, maar afgelopen dinsdag viel hij ook buiten Waalwijk op met zijn hattrick in het bekerduel met ADO Den Haag. En wat voor een hattrick, het was moeilijk te bepalen welke van zijn drie treffers de mooiste was. Bovendien bezorgde de aanvaller RKC er een plek in de kwartfinale van de KNVB-beker mee. ,,Hij is nog jong en hij wordt steeds beter, dat is mooi om te zien", zegt zijn trainer. ,,Maar het is niet alleen Odgaard, het is ook de rest van de groep. Odgaard is een artiest, de soldaten doen het werk.”

Quote Ik ben geen blaaskaak die zegt: kijk eens hoe goed wij zijn Joseph Oosting

RKC kende een uitstekende start van het kalenderjaar. De drie punten tegen Go Ahead Eagles vorig competitieweekend en ook de winstpartij in de beker geven veel vertrouwen richting de wedstrijd tegen Fortuna van zondag. Weer een directe concurrent, bij winst kan de Waalwijkse ploeg zelfs bijna aanhaken bij de middenmoot. Oosting wil wel even wat nuance aanbrengen als het gaat over die goede start. ,,We zijn pas twee wedstrijden bezig na de winterstop, dat heb ik ook tegen mijn jongens gezegd. Ik wil niet te snel en te hoog van de toren blazen. Ik ben geen blaaskaak die zegt: kijk eens hoe goed wij zijn. Ik heb liever dat de supporters dat uiteindelijk over ons zeggen.”

Geen druk

De trainer wil daarom ook geen druk leggen op de wedstrijd tegen de Limburgers. De vorige ontmoeting eindigde in 2-2, RKC speelde toen vooral de eerste helft niet goed. ,,Ik hoop dat de tweede helft van toen zondag ons basisniveau is", zegt Oosting. Over de vervelende tijd (20.00 uur op zondagavond) hoor je hem niet klagen. ,,We leven in een moeilijke tijd en wij kunnen nog dingen doen die we leuk vinden. Ik ben een bevoorrecht mens. Het is misschien een rottijd, maar wij gaan gewoon lekker voetballen.”

Volledig scherm Joseph Oosting. © Pro Shots / Erik Pasman