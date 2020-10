Ola John elfde en laatste nieuwe kracht RKC Waalwijk

RKC Waalwijk wordt de achtste club in de loopbaan van Ola John. De 28-jarige linksbuiten komt over van het Portugese Vitoria Guimaraes. Ondanks een nog tot het einde van het seizoen doorlopende contract mocht hij daar vertrekken. Bij RKC tekent hij tot het einde van het seizoen.

John is dinsdagochtend in Tilburg medisch gekeurd. Ook legde hij verschillende fysieke tests af. John is de elfde nieuwe kracht bij RKC, dat nu ineens royaal in de aanvaller zit. Met Cyril Ngonge, Sylla Sow en James Efmorfidis zijn de vleugels bij de Waalwijkse club goed bezet.

John is een voetballer met een groot verleden, net als bijvoorbeeld Vurnon Anita, die eerder naar Waalwijk kwam. De in Liberia geboren Nederlander gold als een van de grootste talenten van de Nederlandse velden en werd in 2009 al tweede in de strijd om de titel ‘grootste talent van Nederland.’

Zeven jaar geleden was John nog international. Hij viel in bij het 1-1 gelijke spel van Nederland tegen Italië. Dat was na zijn overstap van FC Twente naar Benfica. John speelde daarna nog bij Wolverhampton, Reading, Hamburger SV en Deportiva la Coruna, maar haalde nooit meer dat hoge niveau. In Portugal zat hij de laatste tijd geregeld op de tribune.

Hij is de tweede John in de historie van RKC. Zijn broer Paddy John speelde ook al eens voor RKC Waalwijk, van juli 2010 tot februari 2011. Hij verhuisde naar Fortuna Sittard en sloot drie jaar geleden op 30-jarige leeftijd bij GVVV zijn voetballoopbaan af.

Nieuwe spelers: Vurnon Anita (CSKA Sofia), Nicolas Olsak (Maccabi Netanya), Cyril Ngonge (Club Brugge), Finn Stokkers (NAC Breda), Ayman Azhil (Bayer Leverkusen, gehuurd), Thierry Lutonda (Anderlecht, gehuurd met optie tot koop), James Efmorfidis (Almere City), Kostas Lamprou (Vitesse), Ahmed Touba (Club Brugge), Vitalie Damascan (Torino, gehuurd), Ola John (Vitoria Guimaraes).