Ondanks coronacrisis sluit RKC seizoen positief af

De Waalwijkse eredivisionist kende de afgelopen jaren geen grote winst of groot verlies en dat is ook in deze coronaperiode niet het geval. De kleine winst kan zeker als positief worden gezien in een zeer onzeker jaar, waarin op sportief gebied wel uitstekend werd gepresteerd door rechtstreekse handhaving in de eredivisie te bewerkstelligen.

Ten opzichte van vorig jaar leverde RKC uiteraard wat in op financieel gebied, maar in Waalwijk zijn ze niet ontevreden over het resultaat van afgelopen seizoen. Zonder supporters op de tribunes verloren de Waalwijkers inkomsten, maar bij een kleine club als RKC waar het stadion bijna nooit helemaal vol zit, zijn die verliezen te overzien. Met mediagelden die binnen bleven komen, supporters die ondanks de onzekerheid hun seizoenkaart verlengden, sponsoren en natuurlijk de mogelijkheid om overheidssteun aan te vragen, bleef het bij RKC op financieel gebied relatief rustig. De club ontving ruim een miljoen aan NOW-geld, de omzet was in totaal 6,2 miljoen.

RKC betaalde dit jaar ruim 3,5 miljoen euro aan personeelskosten, daarin zijn alle medewerkers meegenomen, maar het grootste gedeelte gaat uiteraard naar spelerssalarissen. Dit bedrag was oorspronkelijk hoger, maar kon met zo'n miljoen omlaag worden gebracht na ontvangst van de overheidssteun. De miljoenen die de club kreeg bij de verkoop van Frenkie de Jong van Ajax aan FC Barcelona, worden niet begroot en als reserve gezien. Twee jaar geleden werd met dat geld de kunstgrasmat vervangen door echt gras. Dit jaar ontving de club nog een bonus vanuit die transfer.

Verwachting

Het doel van RKC dit seizoen is om zich opnieuw te handhaven in de eredivisie. Er zullen wat spelers weggaan aan het einde van het seizoen, wat de Waalwijkse club weer geld oplevert. Als het stadion gevuld blijft, zullen ook die inkomsten weer stijgen naar het niveau van voor de coronacrisis. RKC zal als het nodig is gebruik blijven maken van de NOW-regeling, maar hoopt dat dat in de loop van het seizoen niet meer nodig zal zijn.