Ondanks wereldgoal van Michiel Kramer verliest RKC door tegengoal in extra tijd van Go Ahead Eagles

Een wereldgoal en eentje van dichtbij van aanvoerder Michiel Kramer hielpen RKC woensdagavond in het inhaalduel met Go Ahead Eagles niet aan de zege. In extremis kregen de Waalwijkers de 3-2 om de oren.

Dat Michiel Kramer een goede spits is, is bij iedereen wel bekend. Hij had er voor het inhaalduel met Go Ahead Eagles immers al tien inliggen dit seizoen. Maar dat hij ook nog over een hele fraaie trap beschikt, dat liet hij woensdagavond zien. En hoe.

Wereldgoal

RKC had nauwelijks iets in te brengen in Deventer, maar Kramer zag -en benutte- een kans die eigenlijk geen kans was. Vanaf ruim veertig meter zag de spits Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange te ver voor zijn goal staan. Hij mikte en plaatste de bal precies over de verbouwereerde goalie heen: 0-1.

Lang kon RKC er niet van genieten. Want de goal van Go Ahead Eagles die eigenlijk al vanaf minuut 1 in de lucht hing, kwam er nog geen tien minuten na de treffer van Kramer. Evert Linthorst schoot raak: 1-1. Niet veel later was daar ook al de 2-1, nadat Mats Deijl de bal de hoek in schoot.

De thuisploeg kon nog verder uitlopen, maar was niet scherp in de afronding. Met als hoogtepunt de gemiste strafschop van Willum Willumsson, die hij kreeg omdat Mats Seuntjens hands maakte bij een verdedigende actie.

Meer voetbal na wissels

RKC-trainer Joseph Oosting wisselde weer eens vlak na rust, hij bracht Saïd Bakari en Yassin Oukili voor Thierry Lutonda en Lars Nieuwpoort. Direct kwam er meer voetbal in de ploeg en de gelijkmaker van Kramer droeg nog eens extra bij aan het goede gevoel. Die treffer was niet zo mooi als zijn eerste, maar belangrijk was hij wel. Na een schot van Vurnon Anita kwam de bal in de kluts bij Kramer voor de voeten, die niet twijfelde en uithaalde: 2-2.

RKC kreeg kansen op meer, maar dat kreeg de ploeg uit Deventer ook. Vaessen, die in de eerste helft een paar keer onzeker oogde, hield RKC in de tweede helft meermaals op de been. Beide ploegen gingen in de laatste tien minuten op jacht naar de winnende goal en het was regelmatig hangen en wurgen voor RKC. Het lukte de Waalwijkers nét niet om het punt over de streep te trekken, in de extra tijd maakte Isac Lidberg van dichtbij de 3-2.

