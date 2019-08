Onmachtig RKC beleeft doemstart bij terugkeer

RKC Waalwijk staat na twee wedstrijden in de eredivisie nog steeds op nul punten. Tegen AZ, de eerste wedstrijd op het nieuwe Waalwijkse gras, was het hetzelfde verhaal als bij de ouverture tegen VVV. De Waalwijkers speelden aardig mee, maar deden weinig met de kansen. AZ was wel effectief.



Verder zat het RKCook niet mee. De Waalwijkers kregen geen penalty bij een handsbal van Wuytens, zagen doelman Etienne Vaessen met de brancard van het veld gaan en moesten lijdzaam toezien dat Jurien Gaari een rode kaart kreeg. Een tikje overdreven want bij de tackle op Wijndal was van een gestrekt been geen sprake. Met een man minder bleef RKC dapper jagen op een beter resultaat.

RKC Waalwijk hield geruime tijd gelijke tred met AZ. Toch stond het bij de rust met 0-2 achter. De Waalwijkers lieten zich door twee counters verrassen. In beide gevallen raadpleegde arbiter Lindhout de VAR, maar van buitenspel was geen sprake. Tien minuten voor de pauze ontsnapte Oussama Idrissi op aangeven van spits Myron Boadu. Hij kapte Melle Meulensteen uit en krulde de bal in de verre hoek. Twee minuten in de extra tijd van de eerste helft was het opnieuw raak toen Boadu op een pass van Jonas Svensson door kon lopen. Hij bediende Idrissi, die voor de tweede keer raak mikte.

Op dat moment stond Kees Heemskerk al bij RKC onder de lat. Vaessen, die moedig uit zijn doel was gekomen, kon na een botsing met Boadu niet meer verder. Hij kwam nog even overeind, maar ging daarna weer tegen het gras. Met de brancard werd hij afgevoerd.

Verschil in rendement

RKC deed het voetballend helemaal niet zo slecht. De Waalwijkse club was echter niet nauwkeurig genoeg met de eindpass. Sylla Sow, Mario Bilate en de veel mee oprukkende Jurian Gaari kregen de bal in kansrijke positie net niet. Daardoor was Maatsen voor de pauze nog het dichtst bij een treffer, maar Svensson blokkeerde zijn inzet. Qua statistieken deden de Waalwijkers weinig voor AZ onder. Het verschil zat hem in het rendement. Uit drie doelpogingen was het twee keer raak voor de Alkmaarders.

Met Said Bakari, de eerste voetballer uit de Comoren in de eredivisie, op de plek van Tahiri probeerde RKC na de pauze de achterstand weg te werken. Nadat Stengs en Spierings aan allebei de kanten een mogelijkheid lieten liggen, werd het voor de Waalwijkers een stuk lastiger. Jurien Gaari kreeg rood na een tackle, waarbij het probeerde de bal te spelen en zijn rechterbeen niet gestrekt was. Een zware beslissing dus. Meteen daarna dwong Maatsen doelman Bizot tot een redding.