Ontslagbrief luidt onzekere periode in voor Ingo van Weert

,,Je weet dat zo'n brief komt, maar leuk is het niet als het op papier gedrukt staat", zegt Van Weert. ,,Dan moet je je goed realiseren dat het erbij hoort. Het is formeel, dus je moet er eigenlijk niet teveel waarde aan hechten.”

Normaal kleedde RKC de komst van de boodschap in met een persoonlijk gesprek. ,,Dat was ook nu de bedoeling, maar in deze uitzonderlijke situatie is het er niet van gekomen", aldus Van Weert, die aan zijn zevende seizoen als contractspeler bij RKC bezig is. ,,Mogelijk komt het later, ergens in april, als we dit seizoen nog gaan trainen. Die brief luidt voor mij een heel onzekere periode in. Ik ben juist iemand die houdt van zekerheid.”

De situatie bij RKC is gecompliceerd. Het zal nog wel even onduidelijk blijven of de Waalwijkse club in de eredivisie blijft of degradeert naar de eerste divisie. Maar dat niet alleen. Nu veel bedrijven in problemen zijn zal dat zijn weerslag hebben op het budget voor het komende seizoen. Van Weert kan zich voorstellen dat RKC met het nemen van beslissingen over contracten zo lang mogelijk zal wachten.

,,Spelers waarvan het contract deze zomer afloopt zijn het haasje", constateert hij. ,,Stel dat een club besluit om na dit seizoen afscheid te nemen, dan is het nog maar de vraag of je snel een andere club kunt vinden. Eventuele nieuwe werkgevers zullen ook lang wachten met het aangaan van nieuwe verplichtingen en het aantrekken van spelers.”

,, Als ik op zo'n manier afscheid zou moeten nemen van RKC, dan zou dat toch heel zuur zijn”, zegt Van Weert, die op 3 augustus 2013 met een 0-0 gelijkspel tegen FC Twente voor de Waalwijkse club debuteerde. Dat was in de eredivisie. De afgelopen periode is hij niet op zoek geweest naar alternatieven voor het geval de samenwerking met RKC zou eindigen.

Van Weert bereidt zich zo goed en zo kwaad voor op het slot van de competitie als het zover mocht komen. ,,Ik probeer elke middag ergens te lopen, maar dat wordt steeds moeilijker", constateert hij. ,,Ik liep wel eens in de buurt van Veenendaal en door de Drunense duinen. Maar beide locaties worden nu gesloten. Thuis kan ik in de avonduren wat aan krachttraining doen.”

Vorig jaar voltooide Van Weert zijn HBO-opleiding marketing. Hij liep stage bij het Waalwijkse bedrijf Inatherm en is daar blijven hangen. Op dagen dat er niet gevoetbald wordt is hij er werkzaam. ,,Dat doe ik nu vooral in de ochtenduren. Net als mijn vriendin werk ik veel van huis uit. Als deze situatie nog lang voortduurt, ga ik misschien wel een andere studie volgen. Ik ben niet iemand die stil kan zitten.”

Behalve Van Weert ontvingen bij RKC de keepers Kees Heemskerk en Mike Grim en Fabian Sporkslede, Hans Mulder, Henrico Drost, Paul Quasten, Darren Maatsen en Jari Koenraat een ontslagbrief. ,,Met een duidelijk uitleg erbij", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van de Waalwijkse club. ,,Het is de bedoeling dat iedereen later een gesprek krijgt.”