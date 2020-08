Ook na ruim verlies blijft RKC’er Augustijns glunderen: ‘Super ervaring’

Oefenwedstrijd of niet, middenvelder Sebbe Augustijns (20) keek wel even een keer extra om zich heen toen hij zaterdag de Johan Cruijff Arena binnen liep. Dat was wel wat anders dan een maandagavondwedstrijd op een bijveld met Jong RKC. Dat er buiten bondscoach Ronald Koeman geen toeschouwers op de tribune zaten en daardoor de echte ambiance ontbrak, deerde de jonge Belg niet. ,,Het was een super ervaring", glunderde hij. ,,Ik kwam hier twee jaar geleden als supporter toen Ajax in de Champions League speelde. Dat je hier dan op het veld mag staan, dat doet wel iets met je. Ik keek hier al een maand naar uit en was behoorlijk zenuwachtig."