Ook Paul Quasten verlengt bij RKC Waalwijk, verdediger tekent tot 2020

RKC Waalwijk zonder Hans Mulder tegen Roda JC

4 april Hans Mulder keerde afgelopen maandag bij de gewonnen topper tegen FC Twente ineens weer terug in de basisopstelling van RKC Waalwijk. Als centrale verdediger had hij een flink aandeel in de 4-1 zege, maar tegen Roda JC vrijdagavond is hij er niet bij.