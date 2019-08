Ook Roderick van der Ham terug bij RKC Waalwijk

Voor Van der Ham is het, net als voor Van den Anker, zijn tweede periode in dienst van de Waalwijkse club. Van maart 2015 tot juni 2017 verzorgde hij ook als de video-analyses voor RKC. Daarna verhuisde hij als Performance Coach analist naar NAC Breda. Hij deed ook een jaar het video-werk voor Oranje onder 19.

RKC kan een drone best gebruiken nu het niet meer in het stadion traint. Daar hangt nog het camera-systeem dat in de tijd van het kunstgras alle trainingen registreerde. De Waalwijkse club bekijkt op welk van de trainingsveld het het camerasysteem het beste in kan zetten. Dat dateert nog uit de tijd van Mo Allach. In die periode waren de trainingen soms ook binnen ‘live’ te zien.