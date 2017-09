Opdracht voor RKC Waalwijk tegen Jong FC Utrecht is kraakhelder

De opdracht voor RKC Waalwijk is kraakhelder: na de mooie stunt tegen Sparta Rotterdam in de 1ste ronde van de KNVB-beker zal de ploeg ook vrijdag tegen Jong FC Utrecht moeten winnen. ,,Anders is die overwinning op Sparta helemaal niets waard”, aldus RKC-trainer Peter van den Berg.

In de competitie wacht RKC namelijk nog altijd op de eerste overwinning en als die ook in de zesde wedstrijd uitblijft, neemt de druk alleen maar toe. Om die reden wilde Van den Berg niet te lang bij het bekersucces blijven hangen. ,,Als we een week vrij waren geweest, dan hadden we die overwinning van dinsdag echt wel gevierd met een paar biertjes”, zei Van den Berg donderdag na de afsluitende training. ,,Maar dat kunnen we ons nu niet veroorloven. Tegen Sparta hadden we niets te verliezen, terwijl we tegen Jong FC Utrecht juist álles te verliezen hebben.”

De wedstrijd tegen de Utrechtse beloften, die uit de eerste 5 wedstrijden 4 punten wisten te peuren, is voor RKC al de 4de in 12 dagen. Dat beginnen de Waalwijkers zo langzamerhand te voelen. Onder anderen Henrico Drost, Saïd Bakari, Johan Voskamp en Dylan Seys kampen met kleine pijntjes, maar zijn wel inzetbaar. Van den Berg kan vrijdag alleen niet beschikken over Philippe van Arnhem, die herstellende is van een knieblessure.