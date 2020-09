Opmerkelijke ruil RKC en NAC: Stokkers naar Waalwijk, Bilate bewandelt omgekeerde weg

Stokkers had bij NAC nog een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar. Hij is afkomstig uit Barendrecht en kreeg zijn opleiding bij Sparta. Daar had hij nog een maand te maken met Fred Grim, die er assistent-trainer was. In januari 2017 voegde Stokkers zich bij Fortuna Sittard.

Vijf doelpunten in 23 duels

De spits scoorde 33 keer in 118 wedstrijden in de eerste divisie. In de eredivisie kwam hij tot vijf doelpunten in 23 duels. Daarnaast was hij goed voor een aantal assists. Stokkers tekent bij RKC een contract tot 2022.

NAC klopte bij RKC aan met het verzoek om Bilate over te kunnen nemen. De Waalwijkse club stelde een spelersruil voor. Bilate profileerde zich bij RKC Waalwijk juist als een aanspeelpunt. De 29-jarige aanvaller, geboren in Moskau, scoorde niet in de eredivisie. In de eerste divisie scoorde hij in 138 duels 29 keer. Het contract van de aanvoerder van de Waalwijkse club zou aan het einde van het seizoen aflopen.

RKC was al lang op zoek naar een vlot scorende aanvalsleider. Die zoektocht is door de komst van Stokkers nog niet ten einde. De Waalwijkers willen alle posities dubbel bezet hebben. Stokkers is de negende nieuwe spelers. James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba, Aymen Azhil, Vurnon Anita en Cyril Ngonge gingen hem voor. Op termijn volgt mogelijk ook Gregory van der Wiel.

