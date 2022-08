‘Opvangtehuis’ RKC geeft Bakkali het vertrouwen

De monden van PSV-supporters die negen jaar geleden naar de Champions League-kwalificatiewedstrijd tegen Zulte Waregem keken, vielen open. Want Zakaria Bakkali, toen pas 17 jaar, was in beide ontmoetingen met de club uit zijn thuisland fenomenaal. Maakte hij enkele weken later in de eerste competitiewedstrijd ook nog eens een hattrick en het supertalent kon niet meer stuk. Tenminste, dat werd gedacht. Toch trok de Belg de deur in Eindhoven twee jaar later achter zich dicht en kon hij niet terugblikken op mooie wedstrijden en fraaie goals, maar op strubbelingen rondom contractbesprekingen en diverse blessures.

Bakkali vertrok naar Spanje, maar zowel bij Valencia als Deportivo La Coruna kwam hij niet uit de verf. In zijn thuisland België wachtte hem hetzelfde lot. Hij verkaste naar Anderlecht, maar viel daar een half jaar later (in de winter van 2018) al uit de gratie vanwege gebrek aan focus op de training. Ook blessureleed dat hem opnieuw trof, werkte niet mee aan de wederopstanding van zijn carrière. Afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan Beerschot, maar ook daar kwam hij maar tot vier wedstrijden.

Dat Bakkali dan juist bij RKC terechtkomt, is niet gek. De Waalwijkse club bezorgde voetballers die eerder naam gemaakt hadden, maar op een dood spoor zaten in hun carrière, al eerder de kans aan hun tweede voetballeven te beginnen. Neem bijvoorbeeld Vurnon Anita en Alexander Büttner. Beiden speelden op hoog niveau in het buitenland, maar waren clubloos. En toonden zich van enorme waarde in Waalwijk. Daarnaast liet Michiel Kramer zien lang niet meer een enfant terrible te zijn, het stempel dat hij enkele jaren geleden kreeg. Hij is komend seizoen waarschijnlijk zelfs aanvoerder van de Waalwijkse eredivisionist.

Vertrouwen

Van de voetbalkwaliteiten van Bakkali hoefden ze in Waalwijk niet meer overtuigd te raken. Maar ook hebben ze er vertrouwen in dat de Belg echt wil werken aan zichzelf en zijn carrière. Van trainer Joseph Oosting is bekend dat hij graag met zulke voetballers werkt, ze graag wil helpen. Ook algemeen directeur Frank van Mosselveld heeft er vertrouwen in. ,,Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan”, aldus Van Mosselveld. ,,Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien.”

Wel is het opnieuw een aanvaller die RKC aantrekt. En die liepen er in Waalwijk al wel een aantal rond. Zoals Michiel Kramer, Lennerd Daneels en Roy Kuijpers, maar ook de deze zomer respectievelijk van Arsenal en Celta de Vigo gehuurde Mika Biereth en Julen Lobete. Bovendien loopt ook oude bekende Florian Jozefzoon nog in Waalwijk rond als proefspeler. Er zullen deze transferperiode niet veel spelers meer bijkomen, maar een of twee verdedigers zijn nog wel gewenst.