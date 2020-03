Oud-RKC’er Van Hout: ‘Degraderen is verschrikkelijk, maar niet het einde van de wereld’

Weinigen geven nog iets voor de kansen van RKC op lijfsbehoud. Deze jaargang doet sterk denken aan het kansarme seizoen 2009-2010 van de Waalwijkse club. Omdat toen alleen de nummer achttien rechtstreeks degradeerde uit de eredivisie, viel de beslissing pas drie speelronden voor het einde. Heracles, zondag de tegenstander, deelde in Almelo de genadeklap uit (4-1). Dat was ook de wedstrijd waarin RKC’er Roald van Hout zijn basisdebuut maakte in de eredivisie. ,,Ik weet nog wel dat ik erg zenuwachtig was. Ik was meer met mezelf bezig dan dat de ploeg die dag kon degraderen. Och, iedereen wist dat het een kwestie van tijd was.”