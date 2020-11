Paniekaanvallen houden Gregory van der Wiel van het veld bij RKC Waalwijk: ‘Zette altijd mijn emoties opzij’

Gregory van der Wiel weet nog niet of hij zijn rentree in de eredivisie zal maken. De 32-jarige voormalig international, die al een paar maanden geregeld meetraint bij RKC Waalwijk, probeert af te rekenen met paniekaanvallen.

In een lange verklaring legt hij op sociale media uit wat hem de laatste jaren overkomen is. Interviews wil de Amsterdammer voorlopig nog niet geven. Maar met de verklaring wil hij iedereen duidelijk maken waarom hij nog niet terug is op het veld en welke hordes hij nog moet nemen.

,,Als profvoetballer had ik altijd de druk om de beste kant van mezelf te laten zien, hoe ik me ook voelde", legt Van der Wiel uit. ,,Ik zette altijd mijn emoties opzij en dat is iets dat zich na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet. Ik zette het allemaal aan de kant.”

Kwetsbaar

De voetballer, die zich heel kwetsbaar opstelt, vertelt dat hij gewoon is doorgegaan met zijn leven en carrière. Het negeerde zijn gevoelens, ook al waren de laatste jaren van zijn carrière niet gemakkelijk. Hij zegt dat hij zich niet gelukkig voelde bij Paris Saint Germain, dat hij een moeilijk jaar leefde bij Fenerbahce in Istanbul en een paar slechte maanden bij Cagliari.

,,Maar de grootste emotionele klap kwam toen ik gedwongen werd Toronto FC te verlaten", doelt hij op 22 maart 2019. ,,Na al die negativiteit beleefde ik een geweldig jaar bij Toronto. Ik hield van het team, van de mensen en van de stad. Ik was van plan er een lange periode te voetballen. Maar ik moest vertrekken na een professioneel en gezond gesprek met de coach, waar ik goed mee op kon schieten. Dat deed veel pijn en dat doet het nog steeds.”

Opnieuw negeerde Van der Wiel die signalen en verhuisde naar Los Angeles. Hij wilde er zelfs zonder salaris voor een van de twee profclubs voetballen, maar na aanvankelijk positieve reacties kwam er geen vervolg. ,,Daar eindigde mijn carrière langzaam. In die tijd bleef ik doorgaan en besefte ik niet wat het emotioneel met me deed", legt hij uit.

Elke dag wakker worden zonder te weten wat te doen bleek dodelijk. ,,Ik ging van een routinematig leven van elke dag trainen en elke week wedstrijden spelen naar een leven zonder doelen of routine", vertelt Van der Wiel. ,,Zes maanden later begonnen mijn paniekaanvallen.”

Volledig scherm Gregory van der Wiel tijdens zijn presentatie bij RKC. © RKC Waalwijk

Ruim een jaar

Van der Wiel heeft er al meer dan een jaar last van. Het begon, zo vertelt hij, toen hij thuis aan het ‘chillen’ was. Hij dacht aan een hartaanval. ,,In verschillende ziekenhuizen en door tal van artsen is mijn hele lichaam gecontroleerd. De conclusie was dat het optimaal functioneerde. Ik ben me gaan focussen op het mentale aspect. Daar ben ik tot vandaag de dag mee bezig.”

Sinds hij weer in Amsterdam woont voelt Van der Wiel zich beter. De liefde voor het voetbal dreef hem naar RKC. ,,De club ontving mij met open armen en bood mij aan om me bij alles te helpen", zegt Van der Wiel. ,,Na leuke gesprekken met hoofdtrainer Fred Grim en technisch directeur Mohammed Allach wilde ik het daar proberen.”

Van der Wiel heeft nog geen contract bij RKC. De Waalwijkse club geeft hem de vrije hand om zijn weken naar eigen inzicht in te vullen. ,,Ik ben er nog niet maar ik werk elke dag hard om mijn comeback te maken. Ik weet niet zeker of dit gaat gebeuren. Dat zal de tijd leren. Wat de uitkomst ook is, ik ben erg dankbaar voor de geweldige hulp die ik krijg van iedereen bij RKC", aldus Van der Wiel.