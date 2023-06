Programma eredivisie bekend: eerste Klassieker op 24 september, RKC kan meteen aan de bak

De eerste topper tussen Feyenoord en PSV staat gepland voor 3 december in de Kuip. In de week voorafgaand aan die wedstrijd speelt Feyenoord nog een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Dat geldt mogelijk ook voor PSV, al moeten de Eindhovenaren zich eerst via de voorronden nog kwalificeren voor het miljardenbal.

Het programma is slechts tot in maart bekend. Dit komt omdat het nog niet bekend is welke Nederlandse clubs op dat moment nog actief zijn in Europa. De exacte speelmomenten van de laatste maanden van het seizoen worden dus nog in een later stadium bekend, al is al wel duidelijk in welk weekend de wedstrijden worden afgewerkt. Zo kunnen voetbalfans zich nu alvast verheugen op de 29ste speelronde van het seizoen. In het weekend van 5 tot en met 7 april staan de duels Feyenoord - Ajax en PSV - AZ gepland.