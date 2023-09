PSV rekent ook simpel af met RKC

RKC heeft zaterdagavond niet voor een stunt weten te zorgen tegen PSV. Na rust schakelde de ploeg van Peter Bosz in een hogere versnelling en hadden de Waalwijkers weinig meer in te brengen: 0-4.

Na het spektakel van woensdag had PSV in Waalwijk weinig energie meer over, zo leek het. Waar tegen Rangers FC attractief en swingend gespeeld werd, ging het tegen RKC heel wat tandjes langzamer. RKC bleef daardoor vrij gemakkelijk overeind en kreeg zelfs via oud-PSV’er Zakaria Bakkali na ruim twintig minuten dé kans op de openingstreffer. David Min had een goede actie en voorzet in huis aan de rechterkant, maar Bakkali kopte net over.

In een nagenoeg uitverkocht Mandemakers Stadion, waar voorafgaand aan het duel afscheid werd genomen van de trainers en spelers die deze zomer vertrokken, werd het publiek niet bepaald vermaakt. RKC-supporters vlogen wel overeind toen scheidsrechter Dennis Higler geen strafschop gaf na hands van Joey Veerman. Ook de VAR greep niet in en dus was het doelpunt van Veerman op slag van rust ook de eerste treffer van de wedstrijd. Hij had een goede actie in huis, al werd het hem door de Waalwijkse defensie ook niet heel moeilijk gemaakt. Zijn schot verdween keurig in de hoek: 0-1.

Fout Bruma

Na rust zette PSV een tandje bij, al was het niveau nog lang niet dat van woensdag tegen Rangers. Wel was het genoeg om RKC al snel in de ringen te hebben hangen. En daar hielp RKC zelf aan mee. Oud-PSV’er Jeffrey Bruma nota bene, speelde in zijn eigen strafschopgebied Kevin Felida in, terwijl de middenvelder vol in de dekking stond. Hij raakte de bal kwijt, Noa Lang schoot binnen: 0-2. Toen Luuk de Jong na een uurtje spelen de 0-3 maakte, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Maar in die tweede helft kwam RKC nauwelijks meer aan voetballen toe. Een fout van André Ramalho had de eretreffer voor de Waalwijkse ploeg kunnen betekenen, maar zowel Michiel Kramer als Reuven Niemeijer kon het buitenkansje niet verzilveren en schoot op Walter Benitez. Malik Tillmann maakte het feest voor de meegereisde Eindhovense supporters kort voor tijd compleet: 0-4.

Vierde nederlaag

Vooraf werd hier natuurlijk rekening mee gehouden, maar toch is het inmiddels de vierde nederlaag voor RKC op rij. De Waalwijkers staan nog op 0 punten, met twee goals voor en dertien tegen. En dat met een nog altijd zwaar programma voor de boeg, over twee weken speelt RKC uit bij Vitesse. Daarna komt het FC Twente van voormalig trainer Joseph Oosting op bezoek en een week later ontvangt RKC Ajax.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 0-4 GOAL van Malik Tillman! En dan is het nu wel 0-4. Tillman maakt zijn eerste en PSV zijn vierde. Hij verschalkt Vaessen door de bal van dichtbij door zijn benen te mikken. Het is een makkie voor de Eindhovenaren tegen het erg zwakke RKC. Buitenspel, geen 0-4 Even lijkt het 0-4 te worden, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel. En dat is terecht, want Pepi stond een half metertje buitenspel. Noa Lang wordt vervangen door Isaac Babadi Sergiño Dest wordt vervangen door Shurandy Sambo Jeffrey Bruma wordt vervangen door Shawn Adewoye Margaret schiet nog voorlangs. Echte kansen heeft RKC in de tweede helft niet meer gehad. Vertessen bijna met de 0-4! Hele fraaie actie, maar zijn schot belandt op de lat. Ramalho gaat in de fout, maar Kramer en Niemeijer kunnen er beiden niet van profiteren. Johan Bakayoko wordt vervangen door Yorbe Vertessen Ismael Saibari wordt vervangen door Malik Tillman Luuk de Jong wordt vervangen door Ricardo Pepi Yassin Oukili wordt vervangen door Godfried Roemeratoe 0-3 GOAL van Luuk de Jong! PSV zet even aan en dan is het krachtsverschil met RKC duidelijk zichtbaar. Denilho Cleonise wordt vervangen door Chris Lokesa David Min wordt vervangen door Reuven Niemeijer Zakaria Bakkali wordt vervangen door Richonell Margaret PSV jaagt direct door op de 0-3. Het tempo is omhoog gegaan en bij RKC is het verzet wel gebroken. 0-2 GOAL van Noa Lang! Ontzettend geklungel achterin bij RKC, waar Lang van profiteert. Het was nota bene Bruma die de fout ingaat: hij speelt Felida in terwijl hij een tegenstander in zijn rug heeft. Dest maakt heel wat meters en kan schieten, maar ziet zijn inzet hoog over gaan.

