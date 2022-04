PSV wint dankzij Veerman en Teze in gezapig duel van RKC

PSV heeft zondagmiddag geen punten gemorst in strijd om de landstitel. In een matige Brabantse derby met RKC won de ploeg van trainer Roger Schmidt met 2-0. Voor de bezoekers uit Waalwijk gaat de focus op het cruciale duel met PEC Zwolle, PSV speelt komende week tegen Leicester en Ajax (bekerfinale).

Waar PSV met vijf wijzigingen begon aan het duel met RKC, daar begon de ploeg van trainer Joseph Oosting in de vertrouwde 5-3-2-formatie. De intenties van RKC werden al gauw duidelijk: laat PSV maar komen en zelf loeren op de counter. Lang de nul houden, dat helpt alleen maar in dit soort wedstrijden, maar binnen één minuut kreeg PSV al een grote kans via Bruma. De Portugees schoot voorlangs, waar RKC met de schrik vrij kwam.

Laag tempo

Het tempo lag laag in de eerste 45 minuten. PSV kreeg wel wat kansen, maar zette RKC ook weer niet dusdanig onder druk. De Waalwijkers vonden dat logischerwijs prima. De kansen die PSV kreeg, werden veelal prima gered door doelman Etienne Vaessen. Eenmaal leek de goalie geklopt te worden door Bruma, maar toen schoot aanvoerder Meulensteen te hulp met een goede ingreep.

Veerman

Toch lukte het RKC, dat zelf maar mondjesmaat over de middenlijn kwam, niet om met 0-0 de rust te halen. Een afvallende bal werd een prooi voor PSV-middenvelder Joey Veerman, die met een bedachtzaam schot Vaessen kansloos liet: 1-0.

Volledig scherm 2022-04-10 15:11:45 EINDHOVEN - (l-r) Joey Veerman of PSV Eindhoven, Carlos Vinicius of PSV Eindhoven, Marco van Ginkel of PSV Eindhoven vieren de 1-0 tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PSV Eindhoven en RKC Waalwijk in het Phillips stadion op 10 april 2022 in Eindhoven, Nederland. ANP MAURICE VAN STEEN © ANP

Grote kans Kramer

De tweede helft hobbelde in hetzelfde tempo als in het eerste bedrijf verder. Waar PSV voor rust nog aardig wat kansen creëerde, was dat na de thee niet meer zo. Na 65 minuten spelen kwam de ploeg van Schmidt zelfs met de schrik vrij. Michiel Kramer werd diep gestuurd door Jens Odgaard en kwam zo oog in oog met Yvon Mvogo te staan. De topscorer van RKC had de gelijkmaker op de schoen, maar schoot uiteindelijk ruim over.

Niet veel later werd die gemiste kans nog pijnlijker. Rechtsback Jordan Teze was het eindstation van een aanval via Vinicius, Madueke en weer Vinicius. De Braziliaan stuurde Teze diep, die vervolgens hard uithaalde in de korte hoek. Vaessen was kansloos: 2-0. Het betekende de eerste goal voor Teze in PSV-dienst.

Blessure Odgaard

Hoewel Odgaard met een fraai afstandschot nog gevaarlijk was, en Stokkers een treffer afgekeurd zag worden, bleef het uiteindelijk bij 2-0. De middag werd voor RKC nog wat pijnlijker toen Odgaard na een overtreding van Boscagli met een schouderblessure van het veld moest. Voor hem en RKC is het te hopen dat dat meevalt. Zeker met het oog op het volgende duel op het programma. RKC ontvangt over twee weken namelijk hekkensluiter PEC Zwolle.

Voor PSV gaat de focus op het kwartfinaleduel in de Conference League met Leicester City van komende donderdag, waarna zondag Ajax wacht in de Kuip in de bekerfinale.

Volledig scherm Odgaard moest geblesseerd van het veld. © Pro Shots / Marcel van Dorst