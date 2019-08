Quasten genoot van krankzinnige wedstrijd RKC: ‘Moest denken aan onze promotiewedstrijd’

Natuurlijk had ook hij genoten van de bizarre wedstrijd, zo gaf hij toe voor de camera van FOX Sports. ,,Het ging heen en weer. Aan allebei de kanten kon-ie vallen. Het deed me denken aan onze promotiewedstrijd (tegen Go Ahead Eagles werd het 4-5 door twee doelpunten van RKC in blessuretijd, red.). Het was een heel open wedstrijd: bij vlagen voetbalden wij goed, maar zij ook.”

Uiteindelijk leverde het maar één punt op. ,,In de kleedkamer was iedereen aardig pissig. In de 85ste minuut staan we met 2-1 voor. Als je het dan nog weggeeft, is dat heel frustrerend. Ik ben blij dat ik 'm uiteindelijk maak, maar er had meer in gezeten.”