Remco Oversier begeleidt nu spelersmakelaars: ‘Warme hand doet me meer dan geld’

RKC: 1194 minuten zonder spitsen­goal

3 oktober RKC Waalwijk gaat vrijdagavond in Groningen op jacht naar de eerste driepunter. In de eredivisie wachten de Waalwijkers ook al 1194 minuten op een doelpunt van een speler die voorbestemd is om het nummer negen te dragen, de eerste spits dus.