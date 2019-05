Rienstra verpersoonlijking opmars RKC: ‘Met keihard werken op de training kun je heel wat afdwingen’

Thuis of uit spelen maakt RKC weinig uit

21 mei Terwijl bij Excelsior de spanning voelbaar is, werkt RKC Waalwijk in alle rust toe naar de tweede wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs. De ploeg van trainer Fred Grim verdedigt woensdagavond op Woudenstein tegen de Rotterdamse club een 2-1 voorsprong.