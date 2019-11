Rienstra vond favorietenrol niet bij RKC passen: ‘Niet laten zien wat we kunnen’

Aan alles proefde je dat RKC vandaag weer eens moest winnen. Of die favorietenrol de ploeg past? ,,Ik denk het niet. Iedere wedstrijd is voor ons belangrijk en vandaag wilden we gewoon weer ons eigen spel laten zien, maar we kwamen er niet lekker in.”

In de slotfase lukte het de Waalwijkers plots wel. ,,Toen was het opportunistischer. Normaal voetballen we beter over de grond, nu hadden we met Mario Bilate wat meer stootkracht voorin en dat pakte goed uit.” Dat Emmen nu niet uitloopt op RKC stemt nog enigszins tevreden. ,,Ik ben blij dat zij in ieder geval niet uitlopen nu en dat we toch een punt pakken.”