RKC-aanvaller John: ‘We hebben laten zien dat we mannen zijn geworden’

RKC kwam na rust direct op een 1-2 achterstand maar rechtte de rug en won. ,,We mogen nooit zo slap beginnen natuurlijk maar als je dan zo’n achterstand omdraait dan is dat alleen maar lekker”, geeft John tevreden aan.

John werd weliswaar na 70 minuten gewisseld maar klaagde allerminst over zijn wisselbeurt. ,,Tuurlijk baal je, als voetballer wil je altijd spelen. Uiteindelijk winnen we en dan mag je eigenlijk niet klagen.” De vleugelspeler prees vooral de strijdlust van zijn ploeg. ,,We hebben laten zien dat we mannen zijn geworden. We lieten het vandaag misschien niet zien maar we hebben een heel goed voetballende ploeg. Dit smaakt naar meer.”