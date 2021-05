RKC-aanvaller Sylla Sow vrijgesproken na beroep

Sow kreeg de rode kaart in het duel met AZ afgelopen zaterdag. Scheidsrechter Dennis Higler stuurde de RKC’er van het veld omdat hij zou hebben nagetrapt. Sow kreeg van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. RKC gaf eerder al aan in beroep te gaan . Met succes, zo blijkt nu.

Bij RKC werd direct na de wedstrijd al gezegd dat ze de rode kaart een te zware straf vonden. ,,Ik zie niet echt een schoppende Sow. Hier hoef je geen rood voor te geven”, oordeelde RKC-coach Fred Grim na het zien van de beelden. Ook Timo Letschert, de AZ’er die in duel met Sow was, vond de prent ‘zwaar gestraft’.

Van Mosselveld

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de club: ,,We zijn heel blij dat hij is vrijgesproken, maar vinden het kwalijk dat zowel de VAR als de aanklager niet al zag wat wij zagen. Op geen enkel beeld is te zien dat Sylla een trappende beweging maakte. De VAR is niet voor niets in het leven geroepen, maar dan moeten we er wel met zijn allen voor zorgen dat daar onafhankelijke, deskundige mensen zitten. Oud-scheidsrechters bijvoorbeeld.”