RKC-aanvoerder Bilate: ‘Dit was geen realistische krachtmeting’

RKC heeft op verschillende plekken nog versterking nodig, iets dat de Waalwijkse club de komende weken vermoedelijk ook gaat krijgen. Vooralsnog moesten ze het doen met zeventien veldspelers, ook omdat Anderlecht-huurling Thierry Lutonda en Paul Quasten niet fit genoeg waren. ,,Het was niet een echte realistische krachtmeting op dit moment", vindt Bilate. ,,Maar we komen ze weer tegen in de tweede week van de competitie. De uitslag van die wedstrijd zal wat meer zeggen denk ik.”

Ondanks de uitslag is de spits blij dat hij weer op het veld stond. In een bloedhete, lege Johan Cruijff Arena, dat wel. ,,Dat was anders. Maar als je eenmaal bezig bent, let je daar niet meer zo op. Je kunt elkaar in ieder geval een stuk beter verstaan", zegt hij lachend. ,,Nee, los daarvan. Ik ben gewoon blij dat we weer hebben kunnen voetballen.”