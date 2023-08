RKC-aanvoerder Kramer berispt door KNVB na obsceen gebaar in duel met AZ

In de wedstrijd tegen AZ (3-1 verlies) maakte Kramer vlak voor rust de 1-0 vanaf de strafschopstip. Tijdens het juichen maakte hij een obsceen gebaar richting het uitvak, al zei hij zelf na de wedstrijd lachend dat het om het uitbeelden van een champagnefles ging. De KNVB gaat hier niet in mee, omdat volgens de aanklager op de tv-beelden duidelijk te zien was dat het om iets anders ging.

Kramer wordt berispt omdat de aanklager vindt ‘een dergelijke gedraging onprofessioneel gezien de voorbeeldfunctie die de heer Kramer als speler en aanvoerder van RKC Waalwijk heeft’. Het levert verder geen consequenties op voor de spits. Vanuit RKC is er nog niet gereageerd.

Reacties na de wedstrijd

Zijn trainer Henk Fraser kreeg na afloop eveneens vragen over de actie van zijn aanvoerder. ,,Ik kan me wel voorstellen dat je de champagnefles tussen je benen hangt. Ik geloof hem als hij dat zegt. Ik ga me verder ook niet uitlaten over dit soort zaken. Ik vind ook wel dat we in de totaliteit wat doorslaan.’’

Analyticus Gertjan Verbeek, die namens ESPN aanwezig was bij het duel, kon zijn ogen echter niet geloven. ,,Dit is onvolwassen, het antwoord ook. Zeg dan gewoon dat het verkeerd was. Je moet het niet provoceren, daar hebben de club en het voetbal geen baat bij. Je weet dat fans je van je stuk proberen te halen, maar dit moet je gewoon niet doen.’’