RKC-aanvoerder Meulensteen: ‘Er zijn wel wat grapjes gemaakt door supporters toen ik voorbij liep’

De aanvoerder speelt nu ‘gewoon’ bij RKC en zag dat het in de eerste helft tegen Willem II volledig mis ging. ,,De omstandigheden waren niet best, maar wij gingen er ook niet goed mee om. We hadden meer lange ballen moeten spelen, duels moeten aangaan. Vanuit daaruit hadden we moeten gaan voetballen en proberen iets te forceren. Dat hebben we niet goed gedaan.”

In de tweede helft herstelde RKC zich iets, maar Meulensteen was totaal niet tevreden. ,,We kregen wel iets meer ruimte om te voetballen, maar dat kwam ook door de stand. En dan nog kwamen we er niet goed doorheen.” Of RKC in de goede flow Willem II misschien iets had onderschat? ,,Nee, we wisten hoe moeilijk het zou zijn, ook met de supporters terug", zegt de captain. ,,We hebben Willem II niet onderschat, we waren zelf gewoon niet goed genoeg.”