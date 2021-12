RKC-aanvoerder Meulensteen: ‘We zaten totaal niet in de wedstrijd’

VIDEORKC-captain Melle Meulensteen zag dat de wedstrijd tegen PSV (1-4) al snel in de tweede helft gespeeld was. ,,Maar ook in de eerste helft hadden wij geen kansen. We zaten totaal niet in de wedstrijd.”

RKC ging nog rusten met een 0-1 achterstand, met name omdat PSV te slordig omsprong met de kansen die het kreeg. ,,Op de goal na, hebben we vrij weinig weggegeven", vond Meulensteen. ,,Maar als je zelf nul kansen krijgt, voel je je ook niet lekker. In de eerste helft hebben we veel te weinig gedaan om echt in de wedstrijd te komen.”

In de tweede helft was PSV een stuk effectiever en liep het snel uit. De 0-2 kwam uit een strafschop, veroorzaakt door Meulensteen. ,,Ik wilde het eigenlijk dichtlopen, maar op dat moment zag ik dat ik het niet ging halen en probeerde ik te stoppen. Hij viel een soort van tegen me aan. De scheidsrechter zei ook dat het een ongelukkig moment was.”

Na de 0-2 en helemaal na de 0-3 was het gespeeld in Waalwijk. ,,Als de 0-3 valt, merk je wel dat de energie een beetje weg is. Dan is het heel lastig terugkomen tegen PSV.” Het is voor RKC vooral zaak om snel om te schakelen richting de wedstrijd tegen Sparta van aanstaande donderdag. Die is van groter belang voor RKC. ,,Dat zijn de potjes waarin we punten moeten pakken en dat weten we ook.”