RKC-aanvoerder Tahiri moet verhuizen vanwege coronaperikelen: ‘Wil geen risico nemen’

De huisgenoot van Tahiri, rechtsback Saïd Bakari, was er woensdag niet bij vanwege een positieve coronatest. Reden voor de aanvoerder om even alleen te gaan wonen. ,,Het is te gevaarlijk, ik wil geen risico nemen en de club ook niet. Ik denk dat het de beste oplossing is. Het is heel vervelend, maar we moeten het ermee doen."

Elke avond voor de volgende wedstrijd zijn de spelers volgens Tahiri toch wel even in paniek. ,,Dan krijgen we bericht van de dokter of je het wel hebt of niet. Ik denk dat dit het hele seizoen gaat duren."

Spel moet beter

Over het gelijkspel tegen PEC van woensdag was Tahiri niet erg tevreden. ,,We moeten blij zijn met een punt, maar ons spel moet veel beter. Thuis tegen PEC Zwolle moet je drie punten kunnen halen. Nu zijn we gelukkig met een punt, maar we gaan niet het hele seizoen geluk hebben.

Volledig scherm Anas Tahiri © BSR Agency