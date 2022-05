RKC-aanwinst Felida ziet mooie kans in Waalwijk en hoopt op Anita: ‘Ik probeer hem over te halen om te blijven’

Stokkers zet zich nog even extra in de kijker bij zege op AZ, voordat hij RKC verlaat

Een goal en een assist: Finn Stokkers speelde qua statistieken tegen AZ (1-3) zijn beste competitiewedstrijd voor RKC. En dat in wat hoogstwaarschijnlijk zijn laatste duel in Waalwijkse dienst was, hij hoopt deze week rond te komen met -vermoedelijk- Go Ahead Eagles.

15 mei