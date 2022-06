RKC-aanwinst Lelieveld: ‘Ik weet dat ik het niveau van de eredivisie aankan’

De kersverse RKC-aanwinst Julian Lelieveld (24) stapte bijna meteen na het tekenen van zijn contract op het vliegtuig naar Mexico voor een vakantie. Waar hij donderdagochtend om 06.30 uur al aan de telefoon hing om te vertellen over zijn overstap naar Waalwijk. ,,We waren toch vroeg wakker”, vertelt de verdediger met een lach. Lelieveld kan op zijn gemak een aantal weken gaan genieten in Midden-Amerika, nu zijn toekomst in ieder geval voor de komende drie jaar vastgelegd is. Tot medio 2025 staat de rechtsback bij RKC Waalwijk onder contract.