RKC-assistent Sander Duits haalt UEFA A-diploma en wil door: ‘Tijdens mijn voetbalcarrière wist ik al dat ik trainer wilde worden’

Al tijdens de laatste jaren van zijn voetbalcarrière, waarin hij onder meer vier jaar bij RKC speelde, begon Duits met trainen. Eerst jeugdteams bij ‘zijn’ SDC Putten, daarna liep hij stage bij Go Ahead Eagles. Inmiddels is hij alweer 2,5 jaar actief bij RKC, eerst als trainer van de beloften, daarna als assistent bij het eerste elftal.

,,In het tweede jaar bij RKC begon ik met die UEFA A-cursus. Ik wist al lang dat ik me daarin verder wilde ontwikkelen", vertelt Duits. ,,Vorig seizoen had ik alles afgerond, maar kon het examen vanwege corona niet doorgaan. Dat is nu ingehaald.”

UEFA Pro

De oud-prof heeft de ambitie om uiteindelijk hoofdtrainer bij een betaaldvoetbalclub te worden. Om dat te bereiken, moet hij nog één cursus volgen, de UEFA Pro. Daar wil hij zo snel mogelijk aan beginnen. Met het diploma dat Duits nu heeft, zou hij al wel als eindverantwoordelijke in de top van het amateurvoetbal voor de groep kunnen staan. ,,Daar heb ik over nagedacht. Maar ik heb nog een contract van 2,5 jaar bij RKC en ik kan hier als assistent nog ontzettend veel leren. Of dat nu van de data-analist is of van de hoofdtrainer. Ik hoef nu nog niet over een volgende stap na te denken.”