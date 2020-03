RKC-back Sporkslede: ‘Als angst aanklopt, doet het vertrouwen open’

Sinds donderdagavond opent Fabian Sporkslede zijn Facebook-account met een prachtige tekst. ‘When fear knocks, faith opens’, staat er te lezen. Vrij vertaald: als de angst aanklopt, doet het vertrouwen open. Het was het zinnetje dat het meest beklijfde na een avond bijbelstudie. De 26-jarige voetballer volgt al een jaar of zes de bijbelschool, waar hij in zijn periode bij Willem II via Bruno Andrade mee in contact kwam. Met de voetballers Terrence Douglas (Ajax), Jeffrey Sarpong (clubloos), Corneille Kasongo (beloften RKC) en Kingsley Ehizibue (1.FC Köln) boog hij zich deze week over Gods woord.