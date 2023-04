RKC beleeft kansloze avond op bezoek bij AZ

Een domper had RKC vooraf al te verwerken, toen duidelijk was dat doelman Etienne Vaessen niet kon spelen vanwege een blessure die hij opliep tijdens het doordeweekse inhaalduel met Go Ahead Eagles. Joel Pereira stond daarom in de basis, maar wedstrijdritme heeft de Portugees natuurlijk niet. Toch hield hij zijn ploeg in de eerste helft heel vaak op de been.