RKC bezorgt zichzelf onnodige degradatiestress

Dat een centrale verdediger de beste RKC’er is in een wedstrijd tegen een directe concurrent, dat is geen goed teken. Want in plaats van afstand nemen van de onderste plaatsen met een zege op PEC Zwolle, kregen de Waalwijkers in eigen huis het nakijken: 0-2.

Die beste centrale verdediger bij RKC was zaterdag Shawn Adewoye (21). Want waar gerommel en veel balverlies ervoor zorgden dat RKC eigenlijk nauwelijks aanspraak maakte op de winst, was het de Belg die opviel omdat hij wel overeind bleef. Sinds dit kalenderjaar heeft de van KRC Genk overgekomen verdediger zijn basisplek weten te bemachtigen. Naast de regelmatig uitblinkende aanvoerder Melle Meulensteen voelt de jonge Belg zich als een vis in het water. En dat laat hij de afgelopen weken ook zien. Al was er van optimisme of blijdschap na afloop van het duel met PEC weinig sprake. ,,Dit was een kans voor ons om een grote stap te zetten richting handhaving", weet Adewoye. ,,Dat is heel frustrerend.”

Zelf legde de verdediger een behoorlijk aantal kilometers af, waar hij natuurlijk liever gezien had dat het spel zich voornamelijk aan de andere kant van het veld zou bevinden. ,,Pff, ja. Het was rennen geblazen", vertelde hij nog even diep zuchtend na afloop. ,,Een pittige wedstrijd. Dat vele rennen is niet het leukste wat er is, maar dat hoort er ook bij.” Dat die inspanning uiteindelijk dan helemaal niets oplevert, dat was helemaal zuur voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. Bovendien zag RKC smaakmaker Jens Odgaard halverwege de eerste helft al uitvallen met een hamstringblessure. Een speler die in Waalwijk eigenlijk absoluut niet gemist kan worden in de laatste wedstrijden van het seizoen. Hoe ernstig de blessure van de Deen is, moet komende week duidelijk worden.

Wedstrijd van momenten

Na iets meer dan een kwartier ging het in de degradatiekraker al fout voor de thuisploeg, toen Thomas van den Belt van afstand kon uithalen en zijn schot in de hoek voorbij doelman Etienne Vaessen zag belanden. Een -na ingrijpen van de VAR toegekende- strafschop vlak na rust betekende eigenlijk al de nekslag voor RKC, dat alleen via Richard van der Venne en Michiel Kramer grote kansen kreeg. Toch klonk Oosting na het vooraf zo belangrijk geachte duel naast wat teleurgesteld vooral erg nuchter. ,,We hebben als doel om 34 punten te halen, één punt per wedstrijd. We zitten nu twee punten onder dat schema, maar dat kan volgende week alweer gelijklopen.” Op de vraag of dat niet té nuchter is, omdat handhaving zo goed als zeker had kunnen zijn bij winst op PEC, zegt de oefenmeester: ,,Hadden wij moeten winnen van een directe concurrent? Natuurlijk wel. En dat horen de jongens ook nog wel. Maar dit was een wedstrijd van momenten en die momenten vielen niet onze kant op.”

Ook Adewoye ziet het ondanks de zure nederlaag nog optimistisch in. ,,We hebben nog vier wedstrijden, waarvan twee thuis. We hebben alles nog in eigen hand.” Over zijn eigen toekomst wil de Belg nog niet te veel kwijt. ,Daar ben ik nog niet echt mee bezig", zegt hij. ,,Ik voel me goed hier, RKC is een warme club, een platform voor jonge spelers. Of ik hier bij zou tekenen? Waarom niet? Maar dat is iets voor na de laatste wedstrijd van dit seizoen.”

