RKC bezwijkt onder de druk en ziet zege tegen Sparta door de vingers glippen

RKC begon gehavend aan de klus op het Kasteel. Dat Melle Meulensteen geschorst bleef was al in de vroege ochtend duidelijk. Daar kwam de plotselinge ziekte van Henrico Drost nog eens bij. Met Gigli Ndefe en Ingo van Weert moest trainer Fred Grim zijn laatste verdedigende opties in stelling brengen. Dat tweetal loopt al heel wat jaartjes mee en heeft ook zeker kwaliteiten. Maar RKC miste toch vooral de splijtende pass uit het eigen verdedigingscentrum.

De opbouw van de counters verliep wat stroever. In die linie leed de ploeg meer balverlies. Toch slaagde Sylla Sow erin zich tot driemaal toe een weg naar het doel van Sparta te banen. Een keer leidde dat tot een schot op de binnenkant van de paal. Hij mikte een keer op de keeper. Maar bij een derde poging was het wel raak. Sow kopte uit een corner raak. Dat zou ook bijna Van Weert nog voor de pauze lukken.

Optisch beter

Sparta was optisch beter en zeker meer aan de bal. Maar op basis van kansen was die 0-1 niet onverdiend. Sparta kreeg er ook een paar, maar zag bijvoorbeeld Ndefe op de lijn redden. Dat gebeurde nadat doelman Etienne Vaessen de bal met een kopbal in de stijl van Bep Bakhuis probeerde weg te werken. Het ging om een terugspeelbal die hij niet in zijn handen wilde pakken.