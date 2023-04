RKC boekt knappe zege op Vitesse en stijgt weer naar plek 8

Na een mindere thuiswedstrijd (1-3 verlies) tegen NEC, mocht RKC het opnemen tegen die andere Gelderse ploeg. De ploeg waar voormalig RKC-captain Melle Meulensteen onderdak gevonden heeft: Vitesse. Wel deed Joseph Oosting dat met twee spelers minder in zijn selectie: Iliass Bel Hassani en Zakaria Bakkali waren disciplinair geschorst. Het teamgevoel stond bij die twee niet op één, legde de oefenmeester kort uit voor de wedstrijd startte, tegenover ESPN.

Oosting begon niet met vijf, maar met vier verdedigers aan het duel met Vitesse, waarbij Florian Jozefzoon als extra man voorin fungeerde. Het leverde een aanvallend ingesteld RKC op, dat Vitesse al ver op eigen helft vastzette.

Kramer

Jozefzoon kreeg de eerste kans, nadat hij zichzelf wat onhandig vrijspeelde, schoot hij voorlangs. Nog voordat er een half uur gespeeld was, was het wel raak. Kramer, de aanvoerder die afgelopen week voor twee jaar bijtekende, schoot de voorzet van Mats Seuntjens binnen: 1-0. Vijf minuten later leek het zelfs 2-0 te zijn, maar de goal van Jozefzoon werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Vitesse kwam iets beter in de wedstrijd en probeerde het via onder anderen Meulensteen enkele keren van afstand. Op slag van rust redde RKC-doelman Etienne Vaessen nog knap op een afstandsschot.

Enorme kans Clement

Het begin van de tweede helft was fel, zoals de eerste helft een uur eerder ook fel begon. Een enorme kans was er voor Pelle Clement om RKC iets meer ademruimte te geven, maar hij kopte voor open doel voorlangs. De thuisploeg kwam er vaker dreigend uit, echter de laatste bal was vaak net niet goed.

En dus bleef het spannend in Waalwijk. Vitesse kwam er niet heel vaak uit, maar deed het dat wel, dan hield het hele Mandemakers Stadion zijn adem in. Invaller Simon van Duivenbooden leek een kwartiertje voor tijd de gelijkmaker binnen te kunnen schieten, maar hij schoot over. Vaessen was niet veel later heel belangrijk met een geweldige redding op een afstandsschot dat richting de kruising vloog.

Het was met hangen en wurgen de laatste tien minuten, maar RKC hield vol. En stijgt door de overwinning (en de nederlaag van NEC en het gelijkspel van Heerenveen) weer naar plek 8.

