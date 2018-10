RKC boekt na acht wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens overwinning

RKC begon goed aan de wedstrijd en had binnen een kwartier al op een ruime voorsprong kunnen staan. Maar als wel vaker dit seizoen werden de kansen om zeep geholpen. Vermeulen, Maatsen en Koenraat misten in kansrijke positie. Een bekeken schot van Quasten ging rakelings voorlangs. Utrecht ging efficiënter om met haar kansen. Na een kwartier wist doelman Vaessen in eerste instantie nog te redden op een schot in de korte hoek van Sow. Maar uit de daaropvolgende hoekschop kopje Lim raak. Het doelpunt kwam als een mokerslag aan bij RKC, dat de weg volledig kwijt was.