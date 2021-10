RKC-captain Meulensteen: ‘Als je in de eredivisie wilt blijven, moet je deze wedstrijden gewoon winnen’

RKC-aanvoerder Melle Meulensteen was duidelijk na de nederlaag tegen Cambuur: ‘Als je in de eredivisie wilt blijven, moet je deze wedstrijden gewoon winnen. En als dat niet lukt, moet je ze in ieder geval niet verliezen.”

Dat lukte RKC niet, halverwege de tweede helft maakte Issa Kallon de winnende treffer. ,,We krijgen veel kansen, ikzelf ook twee, een eentje moet er gewoon vallen. En we moeten niet zo makkelijk goals weggeven. We lijden te makkelijk balverlies en dan staan ze in overtal.”

Gezien het aantal kansen van beide ploegen, kon de wedstrijd alle kanten opvallen. ,,Het was echt een 50/50-wedstrijd.” Of een gelijkspel verdiend was geweest? ,,Misschien", vindt Meulensteen. ,,Maar ik denk dat als wij gewonnen hadden, we ook gezegd hadden dat het terecht was geweest omdat we zo veel kansen kregen.”

De regen maakte het spel er richting het einde niet bepaald beter op. Vooral in de laatste vijf minuten kwam het met bakken uit de hemel. ,,Die regen was wel extreem op het einde, ja.” Maar Meulensteen zal de nederlaag nergens op afschuiven en kijkt ook graag weer vooruit. ,,We moeten deze week kijken wat we goed en fout gedaan hebben in deze wedstrijd. Het kan gebeuren in een seizoen, het maakt niet je hele seizoen helemaal klaar. Vorig seizoen hebben we ook belangrijke wedstrijden verloren en uiteindelijk is het nog goed gekomen. We moeten volgende week winnen, zodat we deze wedstrijd kunnen vergeten.”

Volledig scherm Melle Meulensteen (midden) baalt van de verloren wedstrijd tegen Cambuur. © Pro Shots / Marcel van Dorst