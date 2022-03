RKC-captain Meulensteen: ‘Geluk met mijn goal, maar fijn dat we dat geluk een keer mee hebben’

Goals van Melle Meulensteen en Alexander Büttner zorgden voor een hele knappe zege op Vitesse in Arnhem (1-2). Een glunderende aanvoerder stond na afloop de media te woord. ,,Blij dat we weer een keer aan de goede kant van de streep staan.”

Twee jaar geleden scoorde RKC-aanvoerder Melle Meulensteen met een enorme poeier van afstand tegen PEC Zwolle. Destijds werd om zijn antwoord op de vraag hoe hard die bal ging gelachen, omdat hij antwoorde met ‘26 kilometer per uur of zo?’. Hij herhaalde het kunststukje tegen Vitesse, maar ging niet opnieuw in de fout na afloop. ,,Je leert van je fouten hè", zei hij lachend.

En blij mocht hij zijn, natuurlijk. Want RKC won in januari voor het laatst en een zege op Vitesse in het GelreDome is gewoon knap. Meulensteen scoorde na een kwartier, zijn goal kwam volledig uit de lucht vallen. ,,En ik had wat geluk dat de bal werd aangeraakt. Maar het is ook wel lekker dat wij dat geluk een keer mee hebben.”

Slecht vond hij niet dat het ging de afgelopen wedstrijden, op die van vorige week tegen Heerenveen na. ,,Maar we kregen vaak heel laat nog een goal tegen. Ik ben heel blij dat we nu een keer aan de goede kant van de streep staan.” Want dat de drie punten ontzettend belangrijk zijn voor RKC, dat mag duidelijk zijn. Of het een ommekeer is voor de Waalwijkers? ,,Dat hoop ik wel.”