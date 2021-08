RKC-captain Meulensteen na verrassende zege op AZ: ‘Het perfecte scenario’

videoHet piepte, het kraakte, maar RKC gaf niet op en sleepte zo de zwaarbevochten 1-0-zege op AZ over de streep. Tot grote blijdschap van aanvoerder Melle Meulensteen. ,,We wisten dat het knokken was. Dat hebben we ook gedaan.”

,,Dit was het perfecte scenario. Drie punten pakken op de eerste speeldag tegen AZ, dat is fantastisch”, glunderde de verdediger. ,,AZ is altijd lastig, zij hebben het goed voor mekaar, een goede ploeg, maar je weet dat in het begin van het seizoen alles kan gebeuren. Wij wilden deze wedstrijd gewoon winnen.”

Dit was ook het moment om AZ te kloppen. Verschillende sterkhouders verloren in de zomer. Geen Owen Wijndal (niet bij de selectie) of Teun Koopmeiners (begon op de bank) in de basis. ,,Ze zijn een aantal spelers kwijt geraakt, ik weet niet wat dat doet met het team. Maar ze hebben ook nog goede spelers op de bank die hun plaats in kunnen nemen. Dus ik weet niet of dat mee heeft gespeeld. Maar we hebben echt goed gevochten vandaag.”

En waar RKC de voorgaande seizoenen moeite had met scoren, was het vandaag uiterst klinisch voor het AZ-doel. ,,Eén moment. In totaal misschien een kans of drie. Maar die ene gaat er gelijk in. In dit soort wedstrijden heb je zulke momenten nodig. Dat hebben we goed over de streep getrokken”, aldus de captain over de goal van Michiel Kramer, die de zege opleverde.

Aanvoerdersband

Blij is hij met de band om zijn linkerarm. Trots ook. ,,Een extra stukje verantwoordelijkheid. Ik zie het als een beloning na vorig jaar.” Een beloning die hem helpt om in Waalwijk te blijven deze zomer, wellicht? ,,Met een transfer ben ik nu niet bezig. Ik ben volledig geconcentreerd op RKC. Maar op de transfermarkt kan alles gebeuren. Als er iets komt, ga ik nadenken, maar als het niet de logische stap is, dan ga ik nergens heen.”

Eerst nagenieten van de verrassende zege. Een klein feestje met het thuispubliek. ,,Echt top”, zei hij, genietend van de sfeer. ,,Als je wint en je ziet dan die fans. Fantastisch. Hier doe je het voor.”

Bekijk hier het interview: